20:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Крицюк получил повреждение и был заменен в матче "Краснодар" – "Оренбург"

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Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк был заменен в матче с 13-го тура чемпионата России с "Оренбургом". После третьего пропущенного мяча вратарь попросил замену, покинул поле и сразу же отправился в раздевалку в сопровождении медицинского персонала. Счет по ходу первого тайма - 3:2 в пользу "Оренбурга".

Отметим, что Крицюк был вызван в сборную России на товарищеские матчи с Катаром (10 ноября, Доха) и Румынией (15-го, Грозный). Вратарскую бригаду, кроме Крицюка, составляют Игорь Акинфеев и Сослан Джанаев.

Трансляция матча "Краснодар" - "Оренбург"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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