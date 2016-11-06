Крицюк получил повреждение и был заменен в матче "Краснодар" – "Оренбург"

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк был заменен в матче с 13-го тура чемпионата России с "Оренбургом". После третьего пропущенного мяча вратарь попросил замену, покинул поле и сразу же отправился в раздевалку в сопровождении медицинского персонала. Счет по ходу первого тайма - 3:2 в пользу "Оренбурга".

Отметим, что Крицюк был вызван в сборную России на товарищеские матчи с Катаром (10 ноября, Доха) и Румынией (15-го, Грозный). Вратарскую бригаду, кроме Крицюка, составляют Игорь Акинфеев и Сослан Джанаев.

Трансляция матча "Краснодар" - "Оренбург"