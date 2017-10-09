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13:23 | Футбол — РФПЛ

Крауч вошел в Книгу рекордов Гиннесса


Нападающий "Стоук Сити" Питер Крауч вошел в Книгу рекордов Гиннесса как футболист, забивший больше всех голов головой в матчах премьер-лиги, информирует brfootball. На его счету за разные команды премьер-лиги 436 матчей, в которых он забил 105 голов, из которых 36 – головой.

Ближайшим преследователем является нападающий "Арсенала"Оливье Жиру, у которого 28 мячей, забитых головой.

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