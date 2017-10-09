Нападающий "Стоук Сити" Питер Крауч вошел в Книгу рекордов Гиннесса как футболист, забивший больше всех голов головой в матчах премьер-лиги, информирует brfootball. На его счету за разные команды премьер-лиги 436 матчей, в которых он забил 105 голов, из которых 36 – головой.
Ближайшим преследователем является нападающий "Арсенала" Оливье Жиру, у которого 28 мячей, забитых головой.
Most headed Premier League goals? Only one man for the job! Congratulations @petercrouch on your @GWR record 🔥 #GWR2018 pic.twitter.com/V0MhWFVyFQ– B/R Football (@brfootball) 9 октября 2017 г.