Нападающий "Стоук Сити" Питер Крауч вошел в Книгу рекордов Гиннесса как футболист, забивший больше всех голов головой в матчах премьер-лиги, информирует brfootball. На его счету за разные команды премьер-лиги 436 матчей, в которых он забил 105 голов, из которых 36 – головой.

Ближайшим преследователем является нападающий "Арсенала"​ Оливье Жиру, у которого 28 мячей, забитых головой.