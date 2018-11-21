Красноярский суд подтвердил получение материалов дела Аленичева

В течение недели станет известна дата судебного заседания, на котором будет рассмотрено дело главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева.

В судебном участке №63 в Ленинском районе города Красноярска сообщили о том, что дело Аленичева поступило на рассмотрение суда.

Ранее сообщалось, что Аленичев 17 ноября был задержан по подозрению за вождение клубного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Сам тренер заявил, что пил только безалкогольное пиво, а все ДТП было фальсификацией.

- Сегодня поступили все материалы дело и скоро начнем их регистрировать, - заявили в суде.

- Когда будет рассмотрение?

- Передам судье всю входящую корреспонденцию. Он уже определит дату, время судебного заседания, а затем оповестит обе стороны.

- Когда станет известно о дате?

- Можете через 5-7 дней на сайт суда зайти. Там вся информация будет общедоступна. (Арман Мкртчян)

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