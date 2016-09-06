"Краснодар": ждем автобус из Ростова

"Краснодар" в ироничном стиле проанонсировал матч 7-го тура чемпионата России с "Ростовом". Встреча состоится в Краснодаре 18 сентября. После пяти проведенных игр во внутреннем первенстве команды набрали одинаковое количество очков - семь, пропустив по пять мячей.
6 сентября 2016 г.
Kupservas
Да уж, а Краснодару до Ростова как до космоса...
21:54
Вопреки
Да жаба их душит... все трещат который год о намерениях выиграть ЧР и пробиться в ЛЧ, а ростовчане с первого захода растоптали их сказочные сны, оставив их вне пьедестала и выйдя в группу лиги чемпионов, успокоив всех скептиков и недоброжелателей... Вот и остается им только тролль... который "...кроме смеха ничего не вызывает..." (К.Бердыев на истерики Гинера по итогам ЧР).
21:33
andrei5116
ростов аякс раскотал, спартак краснодар, а у них шуточки
21:21
Тот самый Зануда
Справедливый(Ставрополь) Автобус "Ростов" раздавит Краснодар и отправится давить ЛЧ.=====Кого он там давить в ЛЧ будет? Не удивлюсь если с Альянц-арены до Краснодара докатятся лишь одни спущенные покрышки.
21:02
Супершвайни
Магнит лучше бы цены на водку снизил:=)
21:02
King's Bounty 2
Южное дерби со станицей Екатеринодарской однако :)
21:00
Lars Berger
А "Ростов" на БМП подъедет...)
20:53
Справедливый(Ставрополь)
Автобус "Ростов" раздавит Краснодар и отправится давить ЛЧ.
20:51