"Краснодар": ждем автобус из Ростова

"Краснодар" в ироничном стиле проанонсировал матч 7-го тура чемпионата России с "Ростовом". Встреча состоится в Краснодаре 18 сентября. После пяти проведенных игр во внутреннем первенстве команды набрали одинаковое количество очков - семь, пропустив по пять мячей.