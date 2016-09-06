20:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар": ждем автобус из Ростова

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"Краснодар" в ироничном стиле проанонсировал матч 7-го тура чемпионата России с "Ростовом". Встреча состоится в Краснодаре 18 сентября. После пяти проведенных игр во внутреннем первенстве команды набрали одинаковое количество очков - семь, пропустив по пять мячей.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Kupservas

Да уж, а Краснодару до Ростова как до космоса...

21:54

Вопреки

Да жаба их душит... все трещат который год о намерениях выиграть ЧР и пробиться в ЛЧ, а ростовчане с первого захода растоптали их сказочные сны, оставив их вне пьедестала и выйдя в группу лиги чемпионов, успокоив всех скептиков и недоброжелателей... Вот и остается им только тролль... который "...кроме смеха ничего не вызывает..." (К.Бердыев на истерики Гинера по итогам ЧР).

21:33

andrei5116

ростов аякс раскотал, спартак краснодар, а у них шуточки

21:21

Тот самый Зануда

Справедливый(Ставрополь) Автобус "Ростов" раздавит Краснодар и отправится давить ЛЧ.=====Кого он там давить в ЛЧ будет? Не удивлюсь если с Альянц-арены до Краснодара докатятся лишь одни спущенные покрышки.

21:02

Супершвайни

Магнит лучше бы цены на водку снизил:=)

21:02

King's Bounty 2

Южное дерби со станицей Екатеринодарской однако :)

21:00

Lars Berger

А "Ростов" на БМП подъедет...)

20:53

Справедливый(Ставрополь)

Автобус "Ростов" раздавит Краснодар и отправится давить ЛЧ.

20:51

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