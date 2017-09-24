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23:30 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" - "Зенит". Видеообзор матча


"Зенит-ТВ" представил обзор матча 11-го тура премьер-лиги между невским клубом и "Краснодаром" в столице Кубани. Лидер премьер-лиги одержал гостевую победу со счетом 2:0 с помощью голов Александра Ерохина и Дмитрия Полоза на 30-й и 36-й минутах. Вместе с тем "Зенит" не знает поражений со старта чемпионата и набрал 27 очков.

Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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