"Краснодар" - "Зенит". Видеообзор матча

"Зенит-ТВ" представил обзор матча 11-го тура премьер-лиги между невским клубом и "Краснодаром" в столице Кубани. Лидер премьер-лиги одержал гостевую победу со счетом 2:0 с помощью голов Александра Ерохина и Дмитрия Полоза на 30-й и 36-й минутах. Вместе с тем "Зенит" не знает поражений со старта чемпионата и набрал 27 очков.

Голы Ерохина и Полоза, уверенная игра Лунева и другие яркие моменты матча #КраснодарЗенит – полный обзор матча от "Зенит-ТВ" pic.twitter.com/CprbpYTNm4 – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 24 сентября 2017 г.