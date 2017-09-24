"Краснодар" - "Зенит". Видео голов

"Краснодар" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России уступил "Зениту" (0:2). В первом тайме в составе лидера чемпионата отличились два экс-игрока "Ростова" - Александр Ерохин (на 30-й минуте) и Дмитрий Полоз (на 36-й).
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #КраснодарЗенит 0:1 30' Александр Ерохин pic.twitter.com/8p49paXua5– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #КраснодарЗенит 0:2 36' Дмитрий Полоз pic.twitter.com/EAvGyA6rGH– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 сентября 2017 г.