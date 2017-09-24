"Краснодар" - "Зенит". Видео голов

"Краснодар" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России уступил "Зениту" (0:2). В первом тайме в составе лидера чемпионата отличились два экс-игрока "Ростова" - Александр Ерохин (на 30-й минуте) и Дмитрий Полоз (на 36-й).

Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит"