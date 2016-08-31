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"Краснодар" заплатил за Налду 4,5 миллиона евро

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"Спортинг" пожелал удачи в России защитнику Налду, перебравшемуся в "Краснодар". Также португальцы озвучили сумму трансфера 28-летнего футболиста.

"Спортинг" объявляет о достижении договоренности с "Краснодаром" по трансферу Налду за 4,5 миллиона евро. При этом нашему клубу принадлежат 20 процентов экономических прав на игрока. "Спортинг" желает футболисту личного и персонального счастья. Удачи, Налду!" - говорится в заявлении пресс-службы.

В прошлом сезоне Налду, перебравшийся в Португалию летом 2015 года за 3 миллиона евро из "Удинезе", сыграл в 28 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. Также бразилец в Европе ранее выступал за "Хетафе", "Гранаду" и "Болонью".

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