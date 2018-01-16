"Краснодар" заинтересован в хавбеке сборной Перу

Полузащитник "Сан-Паулу" Кристиан Куэва может перейти в "Краснодар", сообщает Globo Esporte. Также 26-летним игроком интересуется "Аль-Хиляль".
Контракт перуанца с бразильской командой рассчитан до 2021 года. В этом сезоне футболист провел за "Сан-Паулу" 28 матчей, в которых забил 3 гола. Куэва защищает цвета "черно-белых" с 2016 года. Также он является игроком сборной Перу. За национальную команду полузащитник провел 36 игр и забил 6 мячей.
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