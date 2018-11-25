17:41 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" забил второй мяч "Арсеналу"

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"Краснодар" удвоил преимущество в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". Нападающий Иван Игнатьев забил на 48-й минуте с передачи Ари.

Форвард "Краснодара" Ари из центральной круга в контратаке бросил вперед Игнатьева, который обыграл оставшегося перед ним защитника и пробил в сетку мимо вратаря.

 

Краснодар - Арсенал Т

 

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