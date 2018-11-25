"Краснодар" забил второй мяч "Арсеналу"

"Краснодар" удвоил преимущество в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". Нападающий Иван Игнатьев забил на 48-й минуте с передачи Ари.
Форвард "Краснодара" Ари из центральной круга в контратаке бросил вперед Игнатьева, который обыграл оставшегося перед ним защитника и пробил в сетку мимо вратаря.
📹 2-й гол Ивана Игнатьева, 4-й голевой пас Ари и 23-й мяч "Краснодара" с игры в этом сезоне!#КраснодарАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/we72h71rA3– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 25 ноября 2018 г.
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