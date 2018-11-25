"Краснодар" забил пять мячей в ворота "Арсенала" в матче молодежного первенства

В матче 15-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги "Краснодар" обыграл "Арсенал" со счетом 5:0. Теперь у обеих команд по 26 очков, "Краснодар" поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а туляки шестые.

Молодежные команды

15-й тур

"Краснодар" – "Арсенал" (Тула) – 5:0 (3:0)

Голы: Рзаев, 8 (1:0). Апеков, 26 (2:0). Чичба, 45 (3:0). Текучев, 48 (4:0). Сабуа, 78 (5:0).

Судья: Смирнов (Волоколамск).

25 ноября. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".