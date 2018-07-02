"Краснодар" забил "Дружбе" семь голов

"Краснодар" в товарищеском матче разгромил "Дружбу" со счетом 7:0. По дублю оформили Магомед-Шапи Сулейманов и Илья Жигулев.

Товарищеский матч

"Дружба" М - "Краснодар" - 0:7 (0:2)

Голы: Перейра, 30 (0:1). Игнатьев, 34 (0:2). Сулейманов, 47 (0:3). Жигулев, 55 (0:4). Сулейманов, 69 (0:5). Жигулев, 76 (0:6). Голубев, 82 (0:7).

"Краснодар": Крицюк (Синицын, 45), Мартынович (Шишкин, 45), Рамирес (Грицаенко, 45), Бородин (Мартынов, 45), Мамаев (Голубев, 45), Каборе (Уткин, 45), Петров (Жигулев, 45), Перейра (Черников, 45), Вандерсон Масиэл, Стоцкий (Сулейманов, 45), Игнатьев (Кутовой, 63).

2 июля. Майкоп. Стадион "Адыгейский республиканский стадион "Дружба"".