"Краснодар" выйдет из отпуска 8 января

"Краснодар" ушел в отпуск, сообщает официальный Твиттер клуба. Команда вновь приступит к работе 8 января.

- "Быки" ушли в зимний отпуск! Отдыхать этой зимой команда будет 24 дня, - говорится в сообщении. - 8 января 2019 года "горожане" вновь соберутся в Краснодаре, а уже на следующий день отправятся на первый из двух подготовительных сборов в Испанию.

"Быки" ушли в зимний отпуск! 😎 👋🏻 Отдыхать этой зимой команда будет 24 дня.



8 января 2019 года "горожане" вновь соберутся в Краснодаре, а уже на следующий день отправятся на первый из двух подготовительных сборов в Испанию. pic.twitter.com/pscwddXVvx – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 15 декабря 2018 г.

"Краснодар" занял второе место в группе в Лиге Европы и пробился в 1/16 финала. В чемпионате России команда занимает второе место - 33 очка в 17 матчах.

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