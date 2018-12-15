11:28 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" выйдет из отпуска 8 января

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"Краснодар" ушел в отпуск, сообщает официальный Твиттер клуба. Команда вновь приступит к работе 8 января.

- "Быки" ушли в зимний отпуск! Отдыхать этой зимой команда будет 24 дня, - говорится в сообщении. - 8 января 2019 года "горожане" вновь соберутся в Краснодаре, а уже на следующий день отправятся на первый из двух подготовительных сборов в Испанию.

 

"Краснодар" занял второе место в группе в Лиге Европы и пробился в 1/16 финала. В чемпионате России команда занимает второе место - 33 очка в 17 матчах.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

 

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Дополнительная информация

https://twitter.com/FCKrasnodar/status/1073854020912062465

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