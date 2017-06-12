"Краснодар" вышел из отпуска

Игроки "Краснодара"​ вышли из отпуска, сообщает официальный сайт клуба. Футболисты провели первое занятие на учебно-тренировочной базе "Четук". В первой части футболисты проделали беговую работу, во второй выполняли различные упражнения в "квадратах". Общая продолжительность тренировки составила около полутора часов.

В занятии не принимали участие игроки, находящиеся в расположении национальных сборных – они присоединятся к команде позже. 13 и 14 июня футболисты пройдут медобследование.

Ранее стало известно, что "Краснодар" проведет на летних сборах семь контрольных матчей.