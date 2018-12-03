"Краснодар" выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника "Локо"

"Краснодар" выразил соболезнования в связи с гибелью 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина. Как стало известно "СЭ", причиной смерти молодого футболиста, по предварительным данным, стало переохлаждение.

- Выражаем искренние соболезнования "Локомотиву" в связи с трагедией. Соболезнуем родным и близким Алексея Ломакина, - сообщается в официальном Твиттере "Краснодара".

Выражаем искренние соболезнования @fclokomotiv в связи с трагедией. Соболезнуем родным и близким Алексея Ломакина. https://t.co/Y5X8UzqEHZ – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 3 декабря 2018 г.

Алексей Ломакин является воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

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