17:45 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника "Локо"

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"Краснодар" выразил соболезнования в связи с гибелью 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина. Как стало известно "СЭ", причиной смерти молодого футболиста, по предварительным данным, стало переохлаждение. 

- Выражаем искренние соболезнования "Локомотиву" в связи с трагедией. Соболезнуем родным и близким Алексея Ломакина, - сообщается в официальном Твиттере "Краснодара".

Алексей Ломакин является воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

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