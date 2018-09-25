"Краснодар" выдал лучший старт за все время выступления в РПЛ

"Краснодар" выдал лучший стартовый отрезок команды за все время ее выступления в российской премьер-лиге, набрав 16 очков за 8 туров, информирует пресс-служба клуба.

Отмечается, что черно-зеленые не только набрали наибольшее количество очков и занимают наивысшее место, но и забили больше, чем в любом из предыдущих сезонов в РПЛ. Также у "Краснодара" лучшая разница мячей за все годы. Примечательно, что 6 из 8 игр команда провела на выезде - ранее такого существенного перекоса в сторону гостевых матчей не случалось.

Что касается главного тренера черно-зеленых Мурада Мусаева, то он провел свой 15-й официальный матч в роли рулевого команды. Он одержал 10 побед, 2 матча сыграл вничью и потерпер 3 поражения.

У Мусаева самый высокий процент набранных очков среди всех тренеров, когда либо возглавлявших "Краснодар" – 71, 1 процент от максимально возможного количества.

Голкипер Станислав Крицюк провел свой 23-й сухой матч в РПЛ и 28-й официальный в рядах команды. Его текущая сухая серия в РПЛ к настоящему моменту насчитывает 238 минут. В официальных матчах нынешнего сезона Крицюк не пропускает уже на протяжении 328 минут (без учета компенсированного времени).