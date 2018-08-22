"Краснодар" впервые в истории оштрафован за поведение болельщиков

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц отметил, что "Краснодар" впервые выплатит штраф за поведение болельщиков. Клуб обязан заплатить 20 тысяч рублей за бросание фанатами команды пластиковых бутылок в игре 4-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" (0:1).

- На моей памяти это первый случай, когда "Краснодар" наказан за поведение своих болельщиков, - цитирует ТАСС Григорьянца.

Футбольный клуб "Краснодар" основан в 2008 году.

Ранее стало известно, что нападающий "быков" Ари дисквалифицирован на три матча РПЛ.

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