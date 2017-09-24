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22:12 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" впервые проиграл на новом стадионе в чемпионате

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"Зенит", победив в Краснодаре, прервал беспроигрышную серию команды Игоря Шалимова на новом стадионе в чемпионате страны. До встречи с питерцами "быки" провели на Арене "Краснодар" 14 встреч в рамках премьер-лиги, и одержали в них шесть побед при восьми ничьих. (Кирилл БУРДАКОВ)

Поражения "Краснодара" на новом стадионе

Дата Турнир Соперник Счет
20.10.2016 Лига Европы "Шальке" 0:1
28.02.2017 Кубок России "Урал" 3:3 (пен. - 3:4)
16.03.2017 Лига Европы "Сельта" 0:2
24.09.2017 Чемпионат России "Зенит" 0:2

Текстовая трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"

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xueks

пробивать дно так везде

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