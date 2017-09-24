"Краснодар" впервые проиграл на новом стадионе в чемпионате

"Зенит", победив в Краснодаре, прервал беспроигрышную серию команды Игоря Шалимова на новом стадионе в чемпионате страны. До встречи с питерцами "быки" провели на Арене "Краснодар" 14 встреч в рамках премьер-лиги, и одержали в них шесть побед при восьми ничьих. (Кирилл БУРДАКОВ)
Поражения "Краснодара" на новом стадионе
|Дата
|Турнир
|Соперник
|Счет
|20.10.2016
|Лига Европы
|"Шальке"
|0:1
|28.02.2017
|Кубок России
|"Урал"
|3:3 (пен. - 3:4)
|16.03.2017
|Лига Европы
|"Сельта"
|0:2
|24.09.2017
|Чемпионат России
|"Зенит"
|0:2
xueks
пробивать дно так везде
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