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13:44 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" вошел в состав Ассоциации европейских клубов

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В составе Ассоциации европейских клубов появился еще один российский клуб. Как сообщает официальный сайт организации, к ЦСКА, "Локомотиву", "Спартаку", "Зениту", "Рубину" и "Ростову" присоединился "Краснодар".

Сегодня стало известно о том, что президент "Ювентуса" Андреа Аньелли избран главой Ассоциации европейских клубов. На этом посту итальянец заменил председателя правления "Баварии" Карл-Хайнца Румменигге.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

И, что??? Теперь ""ара-тюнян"" свои фуфло--"магниты" будет иметь право открывать и в Европе???

13:56