"Краснодар" вошел в состав Ассоциации европейских клубов

В составе Ассоциации европейских клубов появился еще один российский клуб. Как сообщает официальный сайт организации, к ЦСКА, "Локомотиву", "Спартаку", "Зениту", "Рубину" и "Ростову" присоединился "Краснодар".
Сегодня стало известно о том, что президент "Ювентуса" Андреа Аньелли избран главой Ассоциации европейских клубов. На этом посту итальянец заменил председателя правления "Баварии" Карл-Хайнца Румменигге.
- Рубин
- Ростов
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Ювентус
- Спартак (футбол)
- Бавария
- Краснодар
- Карл-Хайнц Румменигге
- Андреа Аньелли
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
И, что??? Теперь ""ара-тюнян"" свои фуфло--"магниты" будет иметь право открывать и в Европе???
13:56