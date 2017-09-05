"Краснодар" вошел в состав Ассоциации европейских клубов

В составе Ассоциации европейских клубов появился еще один российский клуб. Как сообщает официальный сайт организации, к ЦСКА, "Локомотиву", "Спартаку", "Зениту", "Рубину" и "Ростову" присоединился "Краснодар".

Сегодня стало известно о том, что президент "Ювентуса" Андреа Аньелли избран главой Ассоциации европейских клубов. На этом посту итальянец заменил председателя правления "Баварии" Карл-Хайнца Румменигге.