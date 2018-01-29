"Краснодар" - в топ-10 клубов Европы по точности передач. "Ювентус" и "Реал" позади

Издание Weekly Post составило рейтинг из 100 клубов, которые выступают в 31 европейской лиге, подсчитав средний процент точности передач за матч в сезоне-2017/18. Первое место в списке занял "Манчестер Сити", который отдавал 685 передач за игру при точности в 89 процентов.

Вторым стал лидер серии А "Наполи" (665, 88,3 процента), тройку лучших замкнул занимающий первое место в чемпионате Франции "ПСЖ" (622, 89,1 процента).

"Краснодар" в этом рейтинге занял девятое место - в активе быков 548 пасов при точности 86,3 процента. По этому показателю российская команда опередила дортмундскую "Боруссию" (10 место, 543, 85,9), "Ювентус" (11-12 места, 543, 87,9), "Реал" (13, 539, 87,7).

Отметим, что "Зенит" в этом рейтинге стал 29-м. Показатели питерцев - 488 передач при точности 84,3 процента. ЦСКА поделил 30 и 31 места с "Лудогорцем" (у армейцев 487 пасов при точности 83,8 процента). "Спартак" стал 63-м (453, 83), а "Урал" - 95-м (426, 83,4).