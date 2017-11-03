"Краснодар": "В Петербурге ноль градусов. Бррр..."

"Краснодар" прилетел в Санкт-Петербург, где в 16-м туре премьер-лиги сыграет с "Тосно". В своем официальном Твиттере "быки" отметили неприветливую погоду Санкт-Петербурга.

– "Горожане" приземлились в Пулково. В Петербурге ноль градусов. Бррр… – прокомментировал прилет команды "Краснодар".

Матч "Тосно" – "Краснодар" состоится 4 ноября, начало – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.