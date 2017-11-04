"Краснодар" в меньшинстве победил "Тосно" в молодежном первенстве

"Краснодар" в гостях обыграл "Тосно" со счетом 1:0 в матче 16-го тура молодежного первенства чемпионата России. Единственный гол на 25-й минуте забил Дмитрий Воробьев. При этом "быки" с 44-й минуты играли в меньшинстве после удаления Игоря Парадина.

"Краснодар" остался на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Динамо" на очко одно. "Тосно" занимает 11-ю строчку.

Чемпионат России

Молодежные команды

16-й тур

"Тосно" – "Краснодар" – 0:1 (0:1)

Гол: Воробьев, 25 (0:1).

Удаление: Парадин (Краснодар), 44.

Судья: Буланов (Саранск).

4 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Новая Арена".