"Краснодар" в гостях разгромил "Урал" и вышел в лидеры молодежного первенства

"Краснодар" победил "Урал" со счетом 5:0 в матче 18-го тура молодежного первенства чемпионата России. Дублем в составе "быков" отметился Никита Сергеев, еще по одному голу забили Даниил Уткин и Руслан Рзаев. Один мяч защитник екатеринбуржцев Алексей Фахрутдинов забил в свои ворота.

"Краснодар" вышел в лидеры турнирной таблицы, набрав 40 очков. "Урал" занимает последнее 16-е место с 8-ю баллами.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

18-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Краснодар" (Краснодар) – 0:5 (0:3)

Голы: Сергеев, 14 (0:1). Сергеев, 16 (0:2). Фахрутдинов, 34 – в свои ворота (0:3). Уткин, 63 (0:4). Рзаев, 81 (0:5).

Судья: Самсонов (Балашиха).

26 ноября. Екатеринбург. Стадион "Манеж "Урал"".