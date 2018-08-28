"Краснодар" увеличил вместимость домашнего стадиона

"Краснодар" в Твиттере сообщил об увеличении вместимости домашнего стадиона команды. Число кресел было увеличено с 34 302 до 34 350. В пресс-службе "быков" отметили, что в этом аспекте клуб не собирается останавливаться.

Ближайший домашний матч "Краснодар" проведет 1 сентября. В первый день осени команда в 6-м туре чемпионата России примет "Локомотив" (начало игры - 19.00 по московскому времени).