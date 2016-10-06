18:31 6 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" утвердил Шалимов в должности главного тренера

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Игорь Шалимов утвержден в должности главного тренера "Краснодара", сообщает клубная пресс-служба. Контракт специалиста будет действовать до лета 2019 года. Ранее 47-летний россиянин занимал пост исполняющего обязанности главного тренера после отставки Олега Кононова. К настоящему моменту "быки" под руководством Шалимова провели 6 официальных матчей, в которых одержали 5 побед и один раз сыграли вничью.

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127267

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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

Мои поздравления Игорю и удачи!

18:37 6 октября

честный человечишко

Прекрасное решение прекрасного человека Галицкого. Ведь и Шалимов - прекрасный человек...

18:36 6 октября

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