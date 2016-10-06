"Краснодар" утвердил Шалимов в должности главного тренера

Игорь Шалимов утвержден в должности главного тренера "Краснодара", сообщает клубная пресс-служба. Контракт специалиста будет действовать до лета 2019 года. Ранее 47-летний россиянин занимал пост исполняющего обязанности главного тренера после отставки Олега Кононова. К настоящему моменту "быки" под руководством Шалимова провели 6 официальных матчей, в которых одержали 5 побед и один раз сыграли вничью.
Игорь #Шалимов официально стал главным тренером "Краснодара"https://t.co/mQNv3G84P3– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 6 октября 2016 г.
Дополнительная информация
http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127267
marksan
Мои поздравления Игорю и удачи!
18:37 6 октября
честный человечишко
Прекрасное решение прекрасного человека Галицкого. Ведь и Шалимов - прекрасный человек...
18:36 6 октября