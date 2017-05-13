"Краснодар" ушел от поражения в матче с "Уралом"

"Урал" на своем поле сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 28-го тура чемпионата России – 1:1. На 42-й минуте игры гол в свои ворота забил Налду, а уже в компенсированное время Виктор Классон счет сравнял.

"Краснодар" не может выиграть в третьей игре кряду. Если "Ростов" в этом туре победит "Рубин", то приблизиться к команде Игоря Шалимова на расстояние одного очка. Напомниим, что четвертое место дает право играть в Лиге Европы. Для краснодарцев эта ничья стала 13-й в сезоне.

"Урал" набрал 30 балла и занимает 11-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых игр команду Александра Тарханова отделяют 5 очков.

В следующем туре "Урал" примет "Локомотив", а "Краснодар" на выезде сыграет с "Зенитом".

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Краснодар" – 1:1 (1:0)

Голы: Налду, 42 - в свои ворота (1:0). Классон, 90+2 (1:1).

"Урал": Арапов, Кулаков, Табидзе (Новиков, 37), Балажиц, Данцев, Бикфалви, Емельянов, Павленко (Фидлер, 58), Манучарян (Лунгу, 68), Димитров, Ильин.

"Краснодар": Синицын, Калешин (Рамирес, 76), Гранквист, Налду, Торбинский, Каборе, Газинский, Жигулев (Мамаев, 46), Перейра (Жоаузинью, 61), Вандерсон, Классон.

Предупреждения: Перейра, 50. Налду, 64. Гранквист, 90+4

Судьи: НИКОЛАЕВ. Сафьян, Чельцов (все Москва).

13 мая. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

"СЭ" вел трансляцию матча "Урал" – "Краснодар"