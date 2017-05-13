"Краснодар" ушел от поражения в матче с "Уралом"

"Урал" на своем поле сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 28-го тура чемпионата России – 1:1. На 42-й минуте игры гол в свои ворота забил Налду, а уже в компенсированное время Виктор Классон счет сравнял.
"Краснодар" не может выиграть в третьей игре кряду. Если "Ростов" в этом туре победит "Рубин", то приблизиться к команде Игоря Шалимова на расстояние одного очка. Напомниим, что четвертое место дает право играть в Лиге Европы. Для краснодарцев эта ничья стала 13-й в сезоне.
"Урал" набрал 30 балла и занимает 11-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых игр команду Александра Тарханова отделяют 5 очков.
В следующем туре "Урал" примет "Локомотив", а "Краснодар" на выезде сыграет с "Зенитом".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #УралКраснодар 1:0 42' Налдо (автогол) pic.twitter.com/v2y0lHD62v– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #УралКраснодар 1:1 90+2' Виктор Классон pic.twitter.com/aq5Qz5ARY3– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 мая 2017 г.
Чемпионат России
Премьер-лига
28-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Краснодар" – 1:1 (1:0)
Голы: Налду, 42 - в свои ворота (1:0). Классон, 90+2 (1:1).
"Урал": Арапов, Кулаков, Табидзе (Новиков, 37), Балажиц, Данцев, Бикфалви, Емельянов, Павленко (Фидлер, 58), Манучарян (Лунгу, 68), Димитров, Ильин.
"Краснодар": Синицын, Калешин (Рамирес, 76), Гранквист, Налду, Торбинский, Каборе, Газинский, Жигулев (Мамаев, 46), Перейра (Жоаузинью, 61), Вандерсон, Классон.
Предупреждения: Перейра, 50. Налду, 64. Гранквист, 90+4
Судьи: НИКОЛАЕВ. Сафьян, Чельцов (все Москва).
13 мая. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".
redgy
борьба за еврокубки обостряется и краснодар уже не выглядит фаворитом в этой борьбе.. шалимовский краснодар какой-то непонятный
14:13
sproper
самый предсказуемый счёт.. всё решится в Питере.. Пободаемся
14:12
woldy
Шалимов тупо ломится через центр.... На выход.))
14:12
Владимир 3107
Тарханов как тренер слабак. Фарт команде в матче попёр, можно было ещё гола три напихать "Краснодару" на контратаках, а он только одно очко взял в таком матче. Вообще в "Урале" главное лицо не тренер Тарханов, а Рохус Шох. Всё что хорошего имеет "Урал" это всё от Шоха.
14:11
МачоМэн
отвратительно играют быки при Шалавове
14:11
vialiy
Шалимов подписал себе окончательный приговор. Ну и слава Богу...
14:09
shpasic
очередная невнятная игра Шалимова.
14:06
marzin
Как-то футболисты "Урала" не особенно расстроились - увидели мяч в сетке, повернулись и пошли к центру.
14:05
Mark Krass
Если быки не отберут очки у зени, то это шанс для Ростова.
13:55