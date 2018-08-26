"Краснодар" ушел от поражения в матче с "Оренбургом", но потерял Крицюка

"Краснодар" в матче 5-го тура чемпионата России на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" (1:1). На гол нападающего хозяев Андрея Козлова гости ответили точным ударом форварда Магомед-Шапи Сулейманова.

В эпизоде с первым голом повреждение получил вратарь "быков" Станислав Крицюк – он столкнулся с партнером по команде Урошем Спаичем. Вместо травмированного голкипера в игру вступил Андрей Синицын.

Для каждой из команд эта ничья стала первой в этом розыгрыше чемпионата России. При этом хозяева продлили серию без поражений до четырех матчей (3 победы, 1 ничья). В 6-м туре "Оренбург" 2 сентября на выезде сыграет с "Динамо", а "Краснодар" днем ранее дома примет "Локомотив".

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Оренбург" - "Краснодар" - 1:1 (1:0)

Голы: Козлов, 22 (1:0). Сулейманов, 88 (1:1).

"Оренбург": Фролов, Сутормин, Ойеволе, Бегич, Сиваков, Терехов, Попович (Чуканов, 83), Мишкич, Афонин, Бреев (Чиркин, 86), Козлов (Кулишев, 67).

"Краснодар": Крицюк (Синицын, 27), Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Каборе, Мамаев, Жигулев (Сулейманов, 66), Классон, Игнатьев, Вандерсон Масиэл (Куэва, 63).

Предупреждения: Спаич, 43. Каборе, 57. Стоцкий, 66.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Лунев (Новосибирск).

26 августа. Оренбург. Стадион "Газовик". 7083 зрителя.