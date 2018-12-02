"Краснодар" – "Урал": почему не назначен пенальти в ворота гостей?

Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота "Урала", определив симуляцию со стороны Куэвы.

На 61-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Урал" (2:0) в сложнейшей ситуации в штрафной площади гостей правильное решение принял арбитр Сергей Иванов. Он не назначил пенальти в ворота "Урала", определив симуляцию со стороны Куэвы, и наказал игрока "быков" желтой карточкой за неспортивное поведение.