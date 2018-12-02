"Краснодар" – "Урал": почему не назначен пенальти в ворота гостей?

На 61-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Урал" (2:0) в сложнейшей ситуации в штрафной площади гостей правильное решение принял арбитр Сергей Иванов. Он не назначил пенальти в ворота "Урала", определив симуляцию со стороны Куэвы, и наказал игрока "быков" желтой карточкой за неспортивное поведение.
Видеоповторы убеждают в правоте Иванова, занимавшего, к слову, неплохую позицию. Меркулов сделал движение ногой в направлении правой ноги соперника, но не коснулся ее и поставил свою ногу на газон. А Куэва упал. (Александр Бобров)
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