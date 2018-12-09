15:23 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" – "Уфа": команды объявили стартовые составы. Игнатьев и Крицюк сыграют с первых минут у хозяев

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"Краснодар" и "Уфа" объявили стартовые составы своих команд на матч 17-го тура чемпионата России.

Стартовый состав "Краснодара": Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Перейра, Классон, Вандерсон, Куэва, Игнатьев. 

Запасные: Синицын, Сафонов, Марков, Голубев, Рамирес, Фьолусон, Каборе, Мацукатов, Уткин, Сулейманов.

Стартовый состав "Уфы": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Кротов, Карп, Салатич, Тилль, Игбун.

Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Дивеев, Йокич, Засеев, Безденежных, Пауревич, Ванек, Бизяк.

 

"Краснодар" – "Уфа": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – в 16.30 (мск).

Краснодар - Уфа

 

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