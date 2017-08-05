"Краснодар" сыграл вничью с "Уралом" в молодежном первенстве

"Краснодар" сыграл вничью с "Уралом" в матче 4-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги – 2:2. "Быки" оба мяча забили в первом тайме – сначала отличился нападающий Иван Игнатьев, второй гол на счету полузащитника Алекса Мацукатова. Футболисты "Урала" смогли отыграться во втором тайме, голы на свой счет записали форвард Артем Юсупов и хавбек Володя Исраелян.

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4-й тур

"Краснодар" – "Урал" (Екатеринбург) – 2:2 (2:0)

Голы: Игнатьев, 20 (1:0). Мацукатов, 32 (2:0). Юсупов, 62 (2:1). Исраелян, 87 (2:2).

Судья: Смолин (Вологда).

5 августа. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".