"Краснодар" сыграл вничью с "Уфой". И упустил возможность выйти на первое место

"Краснодар" в домашнем матче 17-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Уфой" (1:1). На гол Оливье Тилля хозяева ответили точным ударом Ивана Игнатьева.

"Краснодар" (33 очка) упустил возможность выйти на первое место в турнирной таблице РПЛ – как минимум до конца игры лидирующего "Зенита" (35 очков) с "Рубином", а в случае неудачи питерской команды – на зимний перерыв.

Таким образом, именно "Зенит" стал "зимним чемпионом".​

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Краснодар" – "Уфа" – 1:1 (1:1)

Голы: Тилль, 14 (0:1). Игнатьев, 26 (1:1).

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий (Рамирес, 67), Газинский, Перейра, Куэва (Сулейманов, 67), Вандерсон Масиэл, Игнатьев, Классон (Уткин, 82).

"Уфа": Беленов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Живоглядов, Карп (Пауревич, 69), Салатич, Тилль, Круговой, Кротов (Бизяк, 46), Игбун.

Предупреждения: Спаич, 50. Бизяк, 61. Карп, 64. Салатич, 84. Игбун, 87.

Судьи: Еськов. Еремин, Сафьян (все - Москва).

9 декабря. Краснодар. Стадион "Краснодар". 21167 зрителей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам