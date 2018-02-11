"Краснодар" сыграет с норвежскими клубами на втором сборе в Испании

"Краснодар" определился с соперниками по контрольным матчам на втором испанском сборе, который пройдет в Марбелье с 14 по 22 февраля, информирует официальный сайт клуба. Всего в расписании завершающего сбора запланировано три контрольных матча, и во всех черно-зеленые встретятся с представителями типпелиги – сильнейшего дивизиона Норвегии.

В первом 18 февраля команда сыграет с "Мольде". 20 февраля оппонентом "Краснодара" станет "Кристиансанн". И, наконец, 22 февраля, в заключительный день сбора, "быки" сыграют с действующим чемпионом Норвегии "Русенборгом".

Напомним, что на предыдущем сборе в Испании "горожане" 6 февраля сыграли с еще одним норвежским клубом, "Стремсгодсетом" (2:1).