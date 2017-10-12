"Краснодар" стал двукратным обладателем премии fair play

Определился лауреат премии "Лига Fair Play" в сентябре 2017 года. Им во второй раз стал "Краснодар". Ранее клуб уже становился лауреатом премии в июле 2017 года.

Церемония награждения состоится 14 октября, на матче 13-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Премия "Лига Fair Play" учреждена для продвижения идей и принципов fair play, она вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели "честной игры". Анализ матчей по системе fair play осуществляется делегатом матча.



Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах чемпионата России, получит премию "Лига Fair Play" по итогам года.