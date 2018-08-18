"Краснодар" – "Спартак". Трансляция – в 19.00

В эти выходные пройдут матчи 4-го тура российской премьер-лиги. Центральная игра пройдет в субботу, 18 августа, в Краснодаре. Там встретится "Краснодар" со "Спартаком". Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Для спартаковцев игра носит сверхважный характер – команда не смогла пройти в отборочном раунда Лиги чемпионов скромный ПАОК, и болельщики обидного поражения команде могу не простить. А у "быков" есть отличный шанс в случае победы обойти крксно-белых в таблице, сейчас у них шесть очков, а у соперника на одно больше.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Краснодар" – "Спартак".

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"Краснодар" – "Спартак": трансляция