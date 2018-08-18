"Краснодар" – "Спартак": прямая трансляция – в 19.00

В эти выходные пройдут игры четвертого тура чемпионата России по футболу. Главная игра тура пройдет в Краснодаре, где сыграет одноименная команда с московским "Спартаком". Встреча соперников пройдет сегодня, в субботу. Начало игры – в 19.00 по Москве. Красно-белым важно добиться результата после того, как они не смогли пройти в отборочном раунде Лиги чемпионов ПАОК из Греции. "Быки" же имеют отличную возможность догнать и перегнать соперника в таблице, добившись победы.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Краснодар" – "Спартак".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Краснодар" – "Спартак": трансляция