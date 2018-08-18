"Краснодар" – "Спартак": онлайн трансляция – в 19.00

Сегодня, 18 августа, в Краснодаре состоятся центральная встреча 4-го тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. На юге сыграют местный "Краснодар", который примет "Спартак" из Москвы. Начало встречи в 19.00 по столичному времени. У команд должны быть составы близкие к оптимальным.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Краснодар" – "Спартак".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Краснодар" – "Спартак": трансляция