"Краснодар" - "Спартак": Ари сыграет с первых минут, Шишкин - в запасе

Стал известен состав "Краснодара" на матч 4-го тура чемпионата России против "Спартака". С первых минут на поле появится экс-нападающий красно-белых Ари, а воспитанник клуба Роман Шишкин начнет встречу в числе запасных.

Полностью состав "Краснодара" выглядит следующим образом: Крицюк, Марков, Мартынович, Спайич, Мамаев, Газинский, Стоцкий, Каборе, Классон, Вандерсон, Ари; запасные - Синицын, Шишкин, Фьолусон, Жигулев, Окриашвили, Куэва Браво, Игнатьев, Маурисиу Перейра.

"Краснодар" - "Спартак": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 4-й тур, 18 августа 2018, онлайн-трансляция - начало в 19.00 (время московское)