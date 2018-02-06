"Краснодар": "Шатов станет игроком клуба минимум до конца сезона"

"Краснодар" официально объявил о переходе полузащитника "Зенита" Олега Шатова на правах аренды. В пресс-службе отметили, что 27-летний россиянин станет игроком "быков" минимум до конца сезона.

Полузащитник Олег Шатов станет игроком @FCKrasnodar минимум до конца сезона. В ближайшее время игрок пройдет медицинские обследование, после чего подпишет с "Краснодаром" личный контракт и присоединится к команде на сборе в Испании. Подробнее 👇 https://t.co/t2LL7NAFce

Как ранее сообщал "СЭ", за то, чтобы выступать за "быков" до конца сезона-2017/18 хавбек выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей. Еще 10 миллионов рублей причитается питерцам, если футболист выйдет на поле в матче против них в 25-м туре чемпионата России.

Шатов выступал за "Зенит" с 2013 года. В составе сине-бело-голубых он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Действующий контракт хавбека с питерцами рассчитан до лета 2020 года. По оценке портала transfermarkt.de, трансферная стоимость футболиста составляет 8,5 миллиона евро.

В этом сезоне Шатов принял участие 16 матчах на клубном уровне, сделав 4 голевых передачи и получив 1 желтую карточку.