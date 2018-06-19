"Краснодар" с Ари и Стоцким провел первую тренировку в преддверии нового сезона

"Краснодар" опубликовал сюжет о первом тренировочном занятии летнего подготовительного периода. "Быки" работали на своей базе 18 июня.
В тренировке помимо игроков, которые защищали цвета клуба в минувшем сезоне, приняли участие новобранец команды полузащитник Дмитрий Стоцкий, вернувшиеся из аренды хавбек Илья Жигулев и форвард Ари.
Также с основной командой работали сразу восемь воспитанников клубной академии, выигравших предыдущее молодежное первенство России – вратарь Матвей Сафонов, центрдефы Сергей Бородин с Ильей Мартыновым, полузащитники Александр Черников, Артем Голубев, Даниил Уткин, нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев.
Первая тренировка Дмитрия Стоцкого в составе "Краснодара". Возвращение Ильи Жигулева и Ари, а также 8 футболистов из молодежки!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 19 июня 2018 г.
"Горожане" начали предсезонную подготовку! Смотрим сюжет 👇https://t.co/lXtIZYLGrr
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- Ари / Арикленес да Силва Феррейра
- Краснодар
- Дмитрий Стоцкий
- Даниил Уткин
- Магомед-Шапи Сулейманов
- Илья Жигулев
- Иван Игнатьев