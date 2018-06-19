"Краснодар" с Ари и Стоцким провел первую тренировку в преддверии нового сезона

"Краснодар" опубликовал сюжет о первом тренировочном занятии летнего подготовительного периода. "Быки" работали на своей базе 18 июня.

В тренировке помимо игроков, которые защищали цвета клуба в минувшем сезоне, приняли участие новобранец команды полузащитник Дмитрий Стоцкий, вернувшиеся из аренды хавбек Илья Жигулев и форвард Ари.



Также с основной командой работали сразу восемь воспитанников клубной академии, выигравших предыдущее молодежное первенство России – вратарь Матвей Сафонов, центрдефы Сергей Бородин с Ильей Мартыновым, полузащитники Александр Черников, Артем Голубев, Даниил Уткин, нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев.