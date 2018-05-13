"Краснодар" – "Рубин": трансляция – в 14.00

Сегодня, 13 мая, пройдет заключительный тур премьер-лиги. Ключевой игрой последнего дня считается встреча "Краснодара" и "Рубина". Перед игрой хозяева занимают четвертую строчку в таблице, но при определенных раскладах могут потеснить ЦСКА, у которого на два очка больше, и он играет в этот же день с "Анжи".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Краснодар" – "Рубин".

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Прямая трансляция матча "Краснодар" – "Рубин".