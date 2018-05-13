"Краснодар" – "Рубин": прямая трансляция – в 14.00

В воскресенье, 13 мая, состоится заключительный, 30-й, тур чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. Одной из центральных игр последнего дня станет встреча "Краснодара" и "Рубина". Перед игрой "быки" занимают четвертую строчку, но при определенных раскладах могут потеснить с третьего места ЦСКА, который опережает южан на два очка в этот же день играет с "Анжи".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Краснодар" – "Рубин".

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Прямая трансляция матча "Краснодар" – "Рубин".