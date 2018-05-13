"Краснодар" - "Рубин": Гранквист - в старте, Карадениз - в запасе

Стали известны стартовые составы на матч заключительного тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Рубином". Защитник хозяев Андреас Гранквист в своей последней игре за "быков" выйдет на поле с первых минут, полузащитник гостей Гекдениз Карадениз остался в запасе.

Полностью заявки выглядят так:

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.



Запасные: Синицын, Сафонов, Шишкин, Грицаенко, Калинин, Жоаузинью, Каборе, Иван.

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Устинов, Навас, Энаке, Телло, Камболов, Могилевец, Попов, Коновалов, Азмун.



Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Гранат, Сорокин, Карадениз, Гилязутдинов, Шекари, Жемалетдинов, Голдобин.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" – "Рубин". Начало матча – в 14.00 по московскому времени.