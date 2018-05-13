"Краснодар" - "Рубин": букмекеры считают "быков" фаворитами

Сегодня состоится матч 30-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Рубин". Встреча начнется в Краснодаре в 14.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Краснодар" – "Рубин"
Прогноз Winline – П1 1,65 – Н 3,94 – П2 5,76
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" – "Рубин".
Прямая трансляция матча "Краснодар" – "Рубин" – в 14:00, на канале "Матч Арена".
Ориентировочные составы команд
"Краснодар": Крицюк – Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес – Газинский – Вандерсон Масиэл, Мамаев, Перейра, Классон – Смолов.
"Рубин": Джанаев – ЭНАКЕ, Камболов, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов – Подберезкин, Нобоа, Коновалов – Попов – Азмун.
ПОТЕРИ: Лаборде, Окриашвили (оба – травм.), Каборе, Синицын, Шатов (все – под вопросом) – Кузьмин (дисквал.).