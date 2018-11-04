"Краснодар" - "Ростов": правильно ли засчитан гол Ари?

На 72-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Ростов" несколько игроков гостей оспаривали решение Михаила Вилкова и требовали отменить гол Ари. Ростовские футболисты считали, что нападающий оказался в положении "вне игры".

На самом деле, и это подтверждает видеоповтор, второй ассистент Константин Шаламберидзе поступил правильно, не зафиксировав офсайд. В момент передачи партнера Ари находился дальше от линии ворот "Ростова", чем Гацкан. (Александр БОБРОВ)

"Краснодар" - "Ростов": онлайн-трансляция матча

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