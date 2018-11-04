"Краснодар" – "Ростов": голевая ничья. Игра завершилась стычкой

"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата России – 2:2.

В первом тайме на гол узбекского нападающего гостей Элдора Шомуродова ответил Ари. После перерыва бразильский форвард "быков" оформил дубль, но команда Валерия Карпина смогла отыграться – окончательный счет установил исландский защитник гостей Сверрир Ингасон.

В концовке встречи после стычки желтые карточки получили Сергей Паршивлюк ("Ростов") и Дмитрий Стоцкий ("Краснодар"). Уже после финального свистка капитан гостей Александр Гацкан на повышенных тонах разговаривал с Ари - игрока своей команды за руку оттащил Карпин.

"Краснодар" с 23 очками занимает третье место, "Ростов" (22 очка) – четвертый.

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13-й тур

"Краснодар" – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:1)

Голы: Шомуродов, 7 (0:1). Ари, 16 (1:1). Ари, 72 (2:1). Ингасон, 81 (2:2).

"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Вандерсон Масиэл (Рамирес, 87), Каборе, Газинский, Перейра (Куэва, 66), Классон, Ари (Игнатьев, 77).

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Щадин, Гацкан, Юсупов, Гулиев (Зуев, 65), Сигурдарсон (Ионов, 64), Шомуродов (Кьяртанссон, 77).

Предупреждения: Перейра, 56. Стоцкий, 90+4. Паршивлюк, 90+4.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Шаламберидзе (Москва), Воронцов (Ярославль).

4 ноября. Краснодар. Стадион "Краснодар".

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