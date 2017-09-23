"Краснодар" разгромил "Зенит" и стал лидером молодежного первенства

"Краснодар" обыграл "Зенит" со счетом 4:1 в матче 11-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Эта победа позволила краснодарцам возглавить турнирную таблицу.

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11-й тур

"Краснодар" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 4:1 (0:0)

Голы: Казаков, 54 (0:1). Иван, 73 (1:1). Уткин, 76 (2:1). Сулейманов, 80 (3:1). Текучев, 85 (4:1).

Судья: Буланов (Саранск).

23 сентября. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".