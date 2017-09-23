"Краснодар" разгромил "Зенит" и стал лидером молодежного первенства

"Краснодар" обыграл "Зенит" со счетом 4:1 в матче 11-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Эта победа позволила краснодарцам возглавить турнирную таблицу.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
11-й тур
"Краснодар" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 4:1 (0:0)
Голы: Казаков, 54 (0:1). Иван, 73 (1:1). Уткин, 76 (2:1). Сулейманов, 80 (3:1). Текучев, 85 (4:1).
Судья: Буланов (Саранск).
23 сентября. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".
shpasic
сила бы не слилась основным составом в кубке против школьников.
13:57
shpasic
ага, и в другую сторону) два раза подряд никто не даст Зениту проиграть)
13:50
МачоМэн
у взрослых поменьше будет - 3-1
13:46