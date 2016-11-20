"Краснодар" разгромил "Урал", Смолов забил

"Краснодар" в домашнем матче 14-го тура чемпионата России разгромил "Урал" - 3:0. Все три мяча хозяева забили после перерыва - отличились Юрий Газинский, Федор Смолов и Жоаузинью.

Отметим, что для Смолова, в перерыве заменившего Ари, этот поединок стал первым после травмы, которую форвард получил в игре второго тура группового турнира Лиги Европы против "Ниццы" (5:2).

Благодаря этому успеху команда Игоря Шалимова набрала 24 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице, догнав по количеству очков идущий четвертым "Терек". "Урал" с 10 баллами в активе по-прежнему занимает 13-е место в таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Краснодар" - "Урал" (Екатеринбург) - 3:0 (0:0)

Голы: Газинский, 66 (1:0). Смолов, 71 (2:0). Жоаузинью, 74 (3:0).

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Гранквист, Налду, Енджейчик, Газинский, Каборе, Перейра (Торбинский, 81), Быстров (Ахмедов, 61), Ари (Смолов, 46), Жоаузинью.

"Урал": Заболотный, Кулаков, Фонтанелло, Динга, Данцев, Коробов (Павленко, 61), Фидлер, Подоксенов (Ставпец, 72), Чантурия, Лунгу (Бугуи, 86), Павлюченко.

Предупреждения: Данцев, 19. Подоксенов, 64.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Усачев (Ростов-на-Дону), Гаврилин (Владимир).

20 ноября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" - "Урал"