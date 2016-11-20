16:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" разгромил "Урал", Смолов забил

Нападающий "Краснодара" Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ.
Нападающий "Краснодара" Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ.
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"Краснодар" в домашнем матче 14-го тура чемпионата России разгромил "Урал" - 3:0. Все три мяча хозяева забили после перерыва - отличились Юрий Газинский, Федор Смолов и Жоаузинью.

Отметим, что для Смолова, в перерыве заменившего Ари, этот поединок стал первым после травмы, которую форвард получил в игре второго тура группового турнира Лиги Европы против "Ниццы" (5:2).

Благодаря этому успеху команда Игоря Шалимова набрала 24 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице, догнав по количеству очков идущий четвертым "Терек". "Урал" с 10 баллами в активе по-прежнему занимает 13-е место в таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Краснодар" - "Урал" (Екатеринбург) - 3:0 (0:0)

Голы: Газинский, 66 (1:0). Смолов, 71 (2:0). Жоаузинью, 74 (3:0).

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Гранквист, Налду, Енджейчик, Газинский, Каборе, Перейра (Торбинский, 81), Быстров (Ахмедов, 61), Ари (Смолов, 46), Жоаузинью.

"Урал": Заболотный, Кулаков, Фонтанелло, Динга, Данцев, Коробов (Павленко, 61), Фидлер, Подоксенов (Ставпец, 72), Чантурия, Лунгу (Бугуи, 86), Павлюченко.

Предупреждения: Данцев, 19. Подоксенов, 64.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Усачев (Ростов-на-Дону), Гаврилин (Владимир).

20 ноября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" - "Урал"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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streletc1783

Чётко забил.пас-удар-гол.без разсусоливания. удачи с зальцбургом!

17:25

URS123

Ну и харя у Павлика Морозова.

16:58

oleg.bob

С возвращением, Федя!

16:45

KotZombie43484

Торбинского забыл. А при Слуцком еще и Мамаев был. Черчесов Ростов испытал, Спартак испытал, Зенит испытал, Локо испытал, Терек испытал, остался Краснодар, Амкар и Уфа.

16:39

МачоМэн

Вот он игрок основы сборной, больше никакого кококо

16:36

KotZombie43484

Ожидаемо)

16:25

Материалы других СМИ
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