"Краснодар" разгромил "СКА-Хабаровск" в молодежном первенстве, забив 7 мячей

"Краснодар" разгромил "СКА-Хабаровск" со счетом 7:1 в матче 15-го тура молодежного первенства России. Эта победа позволила краснодарцам выйти на первое место турнирной таблицы.
Чемпионат России
Молодежные команды
15-й тур
"Краснодар"- "СКА-Хабаровск" - 7:1 (3:0)
Голы: Игнатьев, 18 (1:0). Уткин, 29 (2:0). Игнатьев, 37 (3:0). Уткин, 51 (4:0). Бородин, 56 (5:0). Яськов, 76 (6:0). Халназаров, 78 (7:0). Агаронян, 85 - с пенальти (7:1).
Судья: Корецкий (Раменское).
28 октября. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".