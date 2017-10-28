"Краснодар" разгромил "СКА-Хабаровск" в молодежном первенстве, забив 7 мячей

"Краснодар" разгромил "СКА-Хабаровск" со счетом 7:1 в матче 15-го тура молодежного первенства России. Эта победа позволила краснодарцам выйти на первое место турнирной таблицы.

Чемпионат России

Молодежные команды

15-й тур

"Краснодар"- "СКА-Хабаровск" - 7:1 (3:0)

Голы: Игнатьев, 18 (1:0). Уткин, 29 (2:0). Игнатьев, 37 (3:0). Уткин, 51 (4:0). Бородин, 56 (5:0). Яськов, 76 (6:0). Халназаров, 78 (7:0). Агаронян, 85 - с пенальти (7:1).

Судья: Корецкий (Раменское).

28 октября. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".