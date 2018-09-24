"Краснодар" разгромил "Крылья". Команда Тихонова проиграла два последних матча с разницей 0:7

"Краснодар" со счетом 3:0 разгромил "Крылья Советов" в заключительном матче восьмого тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе "Самара Арена".

Дубль оформил Ари (69-я и 71-я минуты), еще один мяч забил Магомед-Шапи Сулейманов (81). В предыдущем туре "Крылья Советов" со счетом 0:4 проиграли в гостях "Арсеналу".

"Краснодар" набрал 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. "Крылья Советов" с 7 очками располагаются на 13-м месте.

Чемпионат России. Премьер-лига

8-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Краснодар" - 0:3 (0:0)

Голы: Ари, 69 (0:1). Ари, 71 (0:2). Сулейманов, 81 (0:3).

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Чичерин, Самарджич, Надсон, Рохель (Молло, 77), Зотов, Мияйлович, Башкиров, Антон, Ткачук, Канунников (Корниленко, 66).

"Краснодар": Крицюк, Петров, Спаич, Мартынович, Стоцкий (Рамирес, 65), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 75), Каборе, Газинский, Куэва (Мамаев, 65), Классон, Ари.

Предупреждения: Газинский, 10. Спаич, 24. Рохель, 30. Мияйлович, 32. Ткачук, 36.

Судьи: Матюнин. Аверьянов, Шаламберидзе (все - Москва).

24 сентября. Самара. Стадион "Самара Арена".

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