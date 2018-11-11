"Краснодар" разгромил "Енисей" и поднялся на второе место

"Краснодар" разгромил "Енисей" в матче 14-го тура премьер-лиги (3:0). Голами в составе "быков" отметились полузащитники Юрий Газинский, Виктор Классон и Шарль Каборе.

"Краснодар" набрал 26 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Енисей" с 6 баллами занимает последнюю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Краснодар" - "Енисей" (Красноярск) - 3:0 (0:0)

Голы: Газинский, 60 (1:0). Классон, 70 (2:0). Каборе, 85 (3:0).

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Марков, Каборе, Газинский (Шишкин, 86), Перейра (Куэва, 78), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 78), Ари, Классон.

"Енисей" (Красноярск): Юрченко, Гаджибеков, Гасанов, Дугалич, Кичин, Занев, Торбинский (Комков, 66), Огуде, Саркисов (Комолов, 29), Зотов, Кутьин (Обрадович, 61).

Предупреждения: Торбинский, 18. Спаич, 22.

Судьи: Еськов. Аверьянов, Мосякин (все - Москва).

11 ноября. Краснодар. Стадион "Краснодар". 15167 зрителей.

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