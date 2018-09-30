"Краснодар" разгромил "Динамо". Отставание от "Зенита" – 3 очка

"Краснодар" в домашнем матче 9-го тура чемпионата России разгромил "Динамо" со счетом 3:0. Голами в составе хозяев отметились Ари и Виктор Классон (дважды).

"Быки", которые одержали четвертую победу подряд в РПЛ, с 19 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 3 балла.

Команда Дмитрия Хохлова с 10 очками расположилась на 11-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Краснодар" – "Динамо" (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: Ари, 18 (1:0). Классон, 45+1 (2:0). Классон, 55 (3:0).

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Мамаев (Перейра, 70), Вандерсон Масиэл (Стоцкий, 67), Ари, Классон (Куэва, 73).

"Динамо" (Москва): Шунин, Хольмен, Рыков, Шуньич, Козлов, Тетте, Соу (Соснин, 70), Жоаузинью, Кардозу, Рауш, Луценко (Марков, 59. Терехов, 75).

Предупреждения: Хольмен, 24. Шуньич, 35. Рыков, 42. Рауш, 70.

Судьи: Галимов (Улан-Удэ). Хатуев (Грозный), Миневич (Смоленск).

30 сентября. Краснодар. Стадион "Краснодар". 30124 зрителя.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам